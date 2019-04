Les deux militaires ‘’braqueurs’’ suspendus à un ordre de poursuite

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2019 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Les deux militaires qui avaient braqué une agence multiservices Wafacash sise à Nord Foire, ont fait l’objet d’un second retour de parquet, hier. Bien que leur dossier ait été confié à un juge d’instruction, les deux soldats appartenant aux membres de soutien de l’Armée de l’Air, n’ont pas pu lui faire face.



Le magistrat-instructeur, selon les sources du quotidien L’Enquête, attend l’ordre de poursuite émanant des Forces armées, pour pouvoir les inculper.



En fait, les deux militaires ont été déférés au parquet vendredi dernier, pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage d’arme et de véhicule. Mais il y a également le vol d’arme au préjudice de l’armée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos