«Les diabétiques atteints de covid-19 ne présentent aucun symptôme», Pr Abdoulaye Leye, Endocrinologue Se présentant de différentes manières selon les pathologies, la Covid-19 est très sournoise avec les diabétiques. C’est ce qu’a expliqué, hier lors du point du jour du ministère de la Santé, le Pr Abdoulaye Lèye.

Selon cet endocrinologue, lorsqu’ils sont infectés par le coronavirus, les diabétiques ne présentent aucun symptôme. Ce qui peut être fatal. Pas de fièvre, ni de toux encore moins de signes classiques de la Covid chez les personnes qui souffrent de diabète lorsqu’ils sont atteints de coronavirus. Ils ne ressentent aucun de ces symptômes, de l’avis du Pr Abdoulaye Lèye qui précise par ailleurs que le diabétique ne fait pas, d’habitude, beaucoup de fièvre.



Même lorsqu’il fait une tuberculose, poursuit le spécialiste, «il peut avoir des images radiologiques très importantes alors qu’il ne tousse même pas. Et ce sont les mêmes caractéristiques que l’on retrouve dans la Covid-19».



De l’avis de l’exposant, cela veut dire qu’il y aura beaucoup de formes asymptomatiques. «Le sujet diabétique peut faire son Covid-19 sans avoir de symptômes. Ce qui veut dire qu’il faut être très vigilant. Et l’un des principaux signes de la Covid-19, c’est une augmentation de la glycémie du jour au lendemain, sur quelques jours voire plusieurs semaines. Entre autres causes de ce déséquilibre, il y a l’infection à Covid-19 qui couve de façon insidieuse», diagnostique- t-il.



Face à ce tableau clinique, le Pr Abdoulaye Lèye recommande aux personnes souffrant de diabète de se faire vacciner afin de se protéger du coronavirus.

«Actuellement, la vaccination est l’un des principaux moyens d’éviter de faire une forme grave et d’en décéder. Il n’y a pas que le sucre, le diabète est accompagné d’autres facteurs de risques cardiovasculaires tels que l’hypertension artérielle, une hyper cholestéroidie, une obésité», affirme-t-il avant de révéler que des personnes souffraient de diabète sans le savoir et la Covid-19 l’a révélé.



«La Covid-19 peut être une circonstance révélatrice de leur diabète ; elles vont se dire que c’est à cause de la Covid qu’elles sont diabétiques. Mais en réalité, elles avaient la prédisposition parce qu’elles étaient obèses, avaient des parents diabétiques et peut-être une hyper glycémie qui était là sans qu’il y ait des signes. Et peut-être que sans la Covid-19, elles n’auraient jamais découvert qu’elles étaient diabétiques».

