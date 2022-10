Les directives de Macky Sall aux femmes de l’Apr

Le Président de la République est sur beaucoup de fronts. Autant il travaille pour le pays, autant il remobilise ses troupes. Samedi dernier, il a reçu le mouvement national des femmes de son parti avec une nouvelle lettre de missions. Devant cette forte délégation des femmes de l’Alliance pour la République (Apr) conduite par l’ancienne ministre Ndèye Saly Diop Dieng ; Macky Sall s’est voulu clair. Le Président l’Apr les a écoutées religieusement de 16h à 22h. Il a été question de l’inaccessibilité des ministres, de l’absence de réaction de certains d’entre eux, de doléances , mais aussi de remobilisation de l’Apr, rapporte L'As.



Par exemple, une oratrice a indiqué que si les responsables réclament encore des moulins et marmites au Président, c’est parce que les ministres ne jouent pas leurs rôles. À propos de redynamisation du parti présidentiel, le président a demandé aux ministres d’être accessible et d’aller au travail. Il a renseigné que le mot d’ordre est la mobilisation, la vente des cartes et la mise en place de comités. Désormais pour installer un comité, un responsable n’a besoin que de 50 personnes contre 100 par le passé. Macky Sall leur a demandé de se tenir prêtes d’autant qu’il nommera des commissaires politiques au mois de novembre en vue du placement des cartes.