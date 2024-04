Les dysfonctionnements des Impôts et Domaines au Sénégal : Un cauchemar administratif pour les contribuables Dans une époque où la numérisation est censée faciliter les transactions administratives, les contribuables au Sénégal font face à un véritable parcours du combattant lorsqu'il s'agit d'effectuer leurs paiements aux Impôts et Domaines. Une série de problèmes persistants, allant du manque de personnel aux pannes informatiques récurrentes, en passant par l'absence de tickets pour organiser les files d'attente, plongent les citoyens dans un véritable chaos bureaucratique.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2024 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

Le constat est alarmant : malgré les efforts déployés pour moderniser les services publics, les caisses de paiement des Impôts et Domaines souffrent cruellement d'un sous-effectif chronique. Les contribuables se retrouvent ainsi à attendre des heures pour des transactions qui devraient être expédiées en quelques minutes seulement. Les files d'attente interminables sont aggravées par l'absence de système de tickets, laissant les usagers dans un désordre total.



Mais ce n'est pas tout. Les problèmes techniques viennent également entacher l'expérience des contribuables. Les pannes de connexion sont monnaie courante, obligeant parfois les citoyens à revenir plusieurs fois pour finaliser leurs paiements. Même le système de timbre numérique, censé simplifier les formalités administratives, est souvent hors service, ajoutant ainsi à la frustration des usagers.



La situation a atteint un point critique, comme en témoigne l'incident récent du vendredi passé où l'ensemble du réseau des Impôts et Domaines était hors service, contraignant les contribuables à reporter leurs paiements à une date ultérieure.



Face à cette situation inacceptable, les contribuables expriment leur colère et leur frustration. Le manque de personnel, les problèmes de connexion et l'absence d'organisation dans les centres de paiement ont conduit à un soulèvement légitime de la part des usagers, qui réclament des mesures immédiates pour remédier à ces dysfonctionnements.



Il est impératif que les autorités compétentes prennent conscience de l'urgence de la situation et prennent des mesures correctives. Les contribuables ne devraient pas être pris en otage par des problèmes administratifs qui pourraient être évités avec une gestion plus efficace des ressources humaines et techniques. En cette ère numérique, il est temps que les Impôts et Domaines du Sénégal se mettent à niveau pour offrir un service de qualité à tous les citoyens.



DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook