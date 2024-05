"Les engagements de Bassirou Faye pour clarifier l'affaire de Mbour 4" : Révélations du maire de Thiès.

Mbour 4 a toujours été une préoccupation majeure pour le président Bassirou Faye, selon le maire de Thiès, Babacar Diop, qui rapporte une conversation avec Diomaye lorsqu'il était en prison.



« Après ma participation à une émission télévisée locale, un proche de Bassirou m'a contacté, répondant au nom d'Ousmane Bal, pour me dire que Diomaye souhaitait me parler. Nous avons alors échangé par téléphone à deux reprises au sujet de Mbour 4. Il a salué ma position en affirmant que le scandale était encore plus grave. En tant qu'inspecteur des domaines, il possédait une connaissance approfondie du sujet », explique le maire de Thiès.



« Il a insisté pour que je lui rende visite. Lorsque je me suis rendu au Cap Manuel pour discuter avec (le détenu Bassirou) à l'époque, j'ai trouvé un homme très informé, particulièrement précis sur les chiffres et les sociétés. Il m'a demandé de vérifier certaines entreprises. Il s'était engagé, une fois élu, à clarifier la situation, à corriger les choses et à faire en sorte que les habitants de Thiès bénéficient en premier lieu de Mbour 4 ».



Babacar Diop reconnaît que ce sont des engagements que Bassirou avait pris lors de sa visite au Cap Manuel et qu'il a confirmés pendant la campagne électorale.



Mounirou Mbengue