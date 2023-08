Les enseignants libéraux plébiscitent Karim Wade

Les enseignements libéraux se veulent formels sur la dernière modification du code électoral et de la Constitution. Selon eux, Karim Meïssa Wade n’est nullement concerné par ces changements du code électoral issus du dernier dialogue national. Dans un communiqué parvenu à «L'As », le secrétariat national des enseignants libéraux rappelle que leur candidat est redevenu électeur et éligible depuis le 20 août 2020. Ils précisent dans la foulée que Karim Wade avait refusé une amnistie en se fondant sur son sens de l’honneur et son attachement aux valeurs sénégalaises tout en exigeant la révision de son procès, principale motivation de la participation du PDS au dialogue national. S'agissant par ailleurs de sa double nationalité, le Secrétariat national des Enseignants libéraux renseigne que Wade fils est actuellement exclusivement de nationalité sénégalaise.



En plus, disent-ils, Karim Wade est en règle avec le fisc avec l’obtention d’un quitus fiscal en 2019, année depuis laquelle il n’a exercé aucune activité professionnelle sur le territoire national. Au regard des potentialités énormes dont regorge notre pays et du génie de son peuple, les enseignants libéraux appellent ainsi les Sénégalais à croire à un avenir plus prometteur avec surtout le retour imminent du président Karim Wade dont le leadership confirmé, la vision éclairée et les compétences avérées dans la gestion des affaires de l’État ont fini de convaincre qu’il est le seul modèle alternatif qui soit capable de sortir le Sénégal de l’ornière. Cela passera immanquablement par la réconciliation nationale, des réformes hardies dans le système judiciaire, la renégociation des contrats pétroliers et gaziers, la redéfinition des outils de planification du développement économique et social du pays.

L'As