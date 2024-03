Les entreprises évoluant dans les secteurs industriel et commercial dégagent les niveaux élevés de productivités du travail

En d’autres termes, la productivité du travail est la valeur qu'une entreprise ajoute en biens ou en services ou une combinaison des deux. Elle joue un rôle déterminant dans la compétitivité d'une entreprise.



Sur la période 2018-2021, pour une productivité moyenne estimée à 1,83 (tous secteurs confondus), les Industries (2,10) et le Commerce (1,95) se trouvent au-dessus de cette frontière et réalisent des niveaux élevés de productivité du travail.



Toutefois, les entreprises issues des Services (1,7) de même que BTP-Annexes (1,46) viennent après. Cette situation serait en grande partie liée à la baisse de la valeur ajoutée et/ou la hausse de leurs charges de personnel.

Source : Par définition, la productivité du travail est obtenue en rapportant la valeur ajoutée aux charges de personnel. La masse salariale représente le facteur travail et la valeur ajoutée représente la production.Source : https://www.lejecos.com/Les-entreprises-evoluant-d...

