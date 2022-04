Les étudiants de l’UGB décrètent 72 heures de grève

La coordination des étudiants de Saint-Louis (Cels) a décrété un mot d’ordre de 72 heures de cessation de toutes les activités pédagogique, 72 heures sans tickets et trois mois de non-paiement de l’hébergement à compter ce mois d’avril. D’après un communiqué parcouru par «L’As», le président du Cels, Ousmane Guèye et ses camarades dénoncent entre autres la non effectivité des paiements des bourses, les lenteurs des chantiers en cours dans les universités, le non-respect des engagement pris par les autorités de l’université depuis le mois de mars 2021, le mutisme des autorités administratives sur l’insécurité au sein du campus social ainsi que le manque criard de l’eau dans l’université.