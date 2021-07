Les étudiants exclus mettent fin à leur grève de la faim

Après avoir reçu quelques représentants du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, les étudiants exclus le 02 juillet dernier lors du Conseil de discipline, ont finalement décidé de mettre fin à leur grève de la faim devant le rectorat.







«Il est convenu de suspendre le mot d’ordre de grève après quelques échanges avec des autorités universitaires et les propositions qui nous ont été faites », informe Pape Abdoulaye Touré à la tête des grévistes et qui avait lui-même était exclu pour 5 ans. En dehors de cette revendication visant à réhabiliter les étudiants exclus en leur permettant de faire leurs études universitaires, il est également à préciser, que « le recteur lui-même a manifesté son désaccord concernant la session unique. » Le site Dakaractu, précise que des discussions avec le doyen de la faculté de droit et les professeurs sont en cours pour pour que cette session unique ne puisse être appliquée…

Source : https://www.exclusif.net/Les-etudiants-exclus-mett...