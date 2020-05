Les faits divers ont-ils remplacé les grands crimes au Sénégal ? ( Marvel ) Le Sénégal donne de plus en plus l’impression d’être devenu un havre de paix pour les vrais criminels, mais un enfer pour les gorgorlous, les opposants, les sceptiques, les activistes, les incorruptibles.



A voir le rythme quotidien des arrestations, des convocations, des emprisonnements, ainsi que les motifs de ceux-ci, il semblerait que les grands crimes et délits au Sénégal, ce n’est plus le trafic international de drogue, le détournement de deniers publics, la corruption, la pédophilie, le blanchiment d’argent, la prévarication, …., mais que ceux-ci ont été remplacés par des faits divers ou banalités quotidiennes.







Les motifs d’arrestation et d’emprisonnement sont de plus en plus incroyables et pathétiques.







** Une vidéo privée fuitée de jeunes qui s’embrassent ou s’envoient en l’air dans un appartement aux Maristes ou à la cité Mixta



** Une soirée à entrée 200 000 f organisée par Rangou dans un lieu privé



** Une « journée de rencontre d’adultes consentants » privée organisée par Rangou dans un lieu privé



** Une vidéo privée fuitée de Déesse Major toute habillée mais sortant la langue



** Une vidéo fuitée d’une petite fille qui imite les adultes en jurant avec des insultes à la bouche



** Un message vocal dans un groupe Whatsapp privé de Amy Collé Dieng pas contente de la volatilité de la parole de Macky Sall et des sournoiseries de son régime



** Des posts Facebook d’un journaliste contenant des propos désobligeants contre Macky Sall



** Les propos en réplique d’un jeune golfeur contre un bras long comme Baidy Agne



** Les propos d’une animatrice de télé (Adja Astou) qui évoque les cas de viol dans certaines communautés



** Une nouvelle mariée qui a tenté de rejoindre son mari à Louga à bord d’un taxi-bagage en période d’état d’urgence



** Des gorgorlous qui ont essayé de rejoindre leurs familles ou lieux de travail ou médecins situés dans une autre région en période d’état d’urgence



** Une vidéo d’un activiste (Karim Xrum Xax) assénant des vérités crues à des autorités qui ne veulent pas les entendre, et invitant des musulmans à la prière



** Une manifestation pacifique d’un activiste seul et désarmé devant les grilles du palais







Et on peut continuer à citer des centaines d’exemples. Toutes les personnes concernées ont été cueillies de force ou convoqués manu-militari par l’autorité judiciaire, jetées en prison ou derrière les grilles







Pendant ce temps, les vrais crimes se multiplient, les grands criminels se baladent, ignorés par l’autorité et le pouvoir judiciaires.







Les narcotrafiquants et leurs complices s’enrichissent, pendant que l’on s’acharne à remplir les prisons avec de petits consommateurs de chanvre ou cannabis







Les prédateurs des deniers publics en milliards opèrent en toute impunité, pendant que des voleurs de poulets et de portables pourrissent en prison







Des prêcheurs recommandent publiquement d’épouser les fillettes dès qu’elles ont 8 ans, faisant ouvertement la promotion du viol d’enfants et de la pédophilie. On les ignore pour préférer aller coffrer des adultes consentants qui prennent du plaisir dans un lieu privé







Voici le Sénégal des contradictions. Il fonce droit dans l’abime si l’autorité judiciaire continue d’ignorer son véritable rôle ou de le dévoyer.







MARVEL NDOYE



E-mail : marvel@hotmail.fr





