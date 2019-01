Les femmes de Benno Bok Yaakaar rappellent les propos de l’ex président Abdoulaye Wade Les femmes de Benno Bok Yaakaar rappellent les propos de l’ex président Abdoulaye Wade qui avait soutenu en 2012 après validation de sa candidature par le conseil constitutionnel que les juristes du conseil constitutionnel sont des juristes chevronnés et ne disent que le droit.



L’ex chef d’Etat avait encore soutenu qu’avant toute décision de justice, il est normal que chacun fasse tout ce qu’il peut pour gagner mais lorsque le droit est dit, il faut le respecter, c’est la source de stabilité du pays.

L’opposition sénégalaise doit fait sienne ces mots, plein de sagesses empruntées à l’ancien chef d’Etat, secrétaire général du Parti démocratique sénégalais.

Le président Macky Sall avait aussi soutenu à l’époque que si le conseil constitutionnel validait la candidature de Wade à un troisième mandat, il irait à l’élection présidentielle. Cette posture du candidat Macky Sall fut républicaine.

L’opposition sénégalaise s’est engagée depuis le départ dans l’impasse et le déni face au bilan fort élogieux du président Macky Sall.

Le peuple a choisi ses candidats, des candidats qui ont répondu aux exigences pour prétendre diriger le Sénegal, nous nous acheminons vers des élections libres, démocratiques et apaisées.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar invitent les partis politiques regroupés autour du C25 au respect du droit et des institutions sénégalaises.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar condamnent les propos des leaders de l’opposition .Des propos séditieux de l’opposition qui traduisent à suffisance toutes leurs irresponsabilités et leurs inaptitudes à diriger ce pays.

Conscientes que les sénégalais sont devenus matures depuis un 23 juin 2011, les femmes de Benno Bok Yaakaar demeurent convaincues que l’appel à la révolte de l’opposition sera sans effet dans un Sénegal, symbole de paix, héritage que nous ont légué nos valeureux et dignes guides religieux à l’instar de Cheikh Ahmadou Bamba, El hadji Malick Sy, Abdoulaye Niasse, Mame Limamoulaye, Seydou Nourou Tall, le cardinal Hyacinthe Thiandoum et tant d’autres…….

Les Femmes de Benno Bok Yaakaar invitent les sénégalaises et sénégalais à garder leur sérénité et assurent que l’Etat jouera pleinement son rôle de maintien de l’ordre et garant de l’intégrité des biens et des personnes.

Les femmes de Benno Bok Yaakaar invitent les sénégalais à accorder un second mandat dès le 1er tour au Président Macky Sall, pour un Sénegal de paix, gage de stabilité et de développement.

Les femmes de toutes catégories qui ont été libérées de toutes leurs chaines restent concentrées sur l’objectif d’accompagner le Président Macky Sall au palais au soir du 24 février 2019.

Vive l’Etat de droit

Vive le Sénegal



