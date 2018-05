Les femmes de Benno à Mame Adama Guèye: «L'éternel perdant aux ambitions démesurées et utopiques doit savoir raison garder»

Me Mame Adama Guèye avait dénoncé une « présence envahissante de la Première dame dans la gestion des affaires publiques ».



Les femmes de Benno Bokk Yaakaar (bby) prennent la défense de Marième Faye Sall et répondent au candidat à la Présidentielle de 2007. Sans le nommer, Ndèye Marième Badiane et ses camarades soulignent que « l’éternel perdant à toutes les élections doit savoir raison garder et revoir ses ambitions démesurées et utopiques à la baisse ».



A l’avocat qui déplorait l’intervention de l’épouse du chef de l’Etat dans la résolution de la crise scolaire, les femmes de la majorité indiquent : « Nous devons nous réjouir et nous enorgueillir d’avoir une Première dame dans les habits de médiatrice et dont le souci permanent est de soulager et d’alléger les souffrances des Sénégalais à travers la Fondation Servir le Sénégal. En Occident, les Premières dames s’affichent avec des accessoires en diamant, là où nous avons une Première dame qui s’accommode d’un petit bracelet et d’une petite chaînette, témoignant de sa sobriété et de sa modestie. »



Fustigeant ces « attaques injustifiées » et « le comportement de personnes malveillantes dont l’intérêt personnel prime sur l’intérêt des Sénégalais », elles se demandent « s’il est interdit de soutenir son mari, fut-il président de la République ». Surtout, ajoutent-elles, « quand on sait que dans la tradition africaine en général, et sénégalaise en particulier, la femme a toujours été un socle de la famille, symbole de dialogue, de médiation et gardienne de la paix sociale ».

