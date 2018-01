Les francs-maçons en conclave à Dakar !

Les francs maçons d’Afrique et de Madagascar seront en conclave à Dakar, les 2 et 3 février prochains. L’affiche circule sur Facebook depuis quelques jours, d’après L'As. Qui ajoute que « les frères sous la lumière » vont débattre du thème suivant : «Francs-maçons d’Afrique et de Madagascar, quel modèle de développement économique et social pour le progrès de nos sociétés. Liberté, éducation, gouvernance ».



Seulement, cette rencontre déchaîne les passions sur Facebook où les internautes tirent la sonnette d’alarme et menacent.