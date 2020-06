Les frontières terrestres et maritimes restent fermées,la réouverture des frontières aériennes à partir du 15 juillet(Macky sall)

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Juin 2020 à 22:17 | | 0 commentaire(s)|

La réouverture des frontières aériennes se fera à partir du 15 juillet prochain ; et les vols internationaux reprendront ainsi selon un protocole sanitaire défini.

C’est du moins ce qu’a fait savoir le Président Macky Sall lors de son discours à la Nation. Il informe tout de même que les frontières terrestres et maritimes restent fermées jusqu’à nouvel ordre.

