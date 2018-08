Les graves accusations de Gaston Mbengue : « J’ai appris que Luc Nicoolaï cherche des marabouts pour me détruire mais…» Les graves accusations de Gaston Mbengue : « J’ai appris que Luc Nicoolaï cherche des marabouts pour me détruire mais…»

Après le premier face-to-face de balla Gaye 2 et Modou Lô qui a failli voler en éclats, samedi dernier, suite à des débordements, Gaston Mbengue, l’organisateur de cette affiche, a saisi la balle au rebond pour dire ses vérités. Selon lui, Luc Nicolaï chercherait à la marabouter mais que ce dernier ne lui arrive même pas à la cheville.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Août 2018 à 22:41 | | 0 commentaire(s)|

Entre Gaston Mbengue et Luc Nicolaï, deux promoteurs de lutte tous les deux apèristes, c’est la guerre totale, relativement à l’organisation du combat de lutte entre Balla Gaye 2 et Modou Lô, janvier prochain. Une partie du staff du roc des parcelles aurait même jeté son dévolu sur Luc Nicolaï qui leur aurait proposé beaucoup plus d’argent que Gaston tandis que l’autre partie planche toujours sur le ministre conseiller du Chef de l’Etat. Ce qui fait qu’en définitive, ces deux grands promoteurs se disputent toujours l’organisation de cette affiche. Gaston Mbengue aurait fait une sortie au vitriol à l’encontre de Luc Nicolaï, sur les colonnes de nos confrères de SourceA. II aurait indiqué avoir appris que Luc Nicolaï chercherait à le marabouter mais que ce dernier ne lui arrive pas à la cheville. Comme pour dire qu’entre ces deux promoteurs, l’affiche Balla-Modou risque de les mener loin en termes de batailles mystiques.







Senegal7

