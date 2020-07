Les greffiers en grève: L'Etat en forme 50 agents greffiers ad-hoc pour... Le Centre de formation judiciaire est en train de former une cinquantaine d’agents greffiers de l’administration pénitentiaire, pour « suppléer l’absence temporaire des greffiers titulaires ».

Selon le directeur du CFJ, cette formation d’une durée d’un mois, est une commande du ministère de la justice.



Pour Diakhaté, la formation des greffiers ad-hoc n’est pas destinée à remplacer les greffiers en grève mais plutôt pour suppléer momentanément ces derniers.



Wait and see.



