Les habitants très impactés par une pénurie d’eau : A Yaré Lao, l’ASUFOR plaide pour la réparation urgente d’un forage

Dans une déclaration rapportée par l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), M. Bâ a insisté sur l’urgence d’une intervention rapide : « Il nous faut une solution urgente, c’est-à-dire la réparation d’un des forages en panne du village de Yaré Lao, situé dans la commune de Doumga Lao. » Selon lui, le seul forage actuellement fonctionnel ne peut suffire à répondre à l’ensemble des besoins en eau des habitants et de leur bétail.



La remise en état de l’infrastructure défectueuse permettrait non seulement d’éviter des pertes au sein du cheptel, mais également d’améliorer considérablement l’accès à l’eau potable pour les populations locales, a souligné le président de l’ASUFOR.



De son côté, le président de la Coopérative nationale des agriculteurs, éleveurs et pêcheurs du Sénégal (CNAEPS), Mada Sène, a rappelé l’importance stratégique de cette zone pastorale.



Il a déclaré à l’APS que « Yaré Lao mérite une attention toute particulière de la part des pouvoirs publics et des collectivités territoriales », compte tenu de son potentiel et des conditions climatiques difficiles. Il s’est engagé à sensibiliser les autorités compétentes afin d’obtenir une solution rapide et durable à la crise hydraulique que traverse cette localité.