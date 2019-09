Les images de l'accident qui a coûté la vie aux 2 jakartamans à Kaolack

Leral est en mesure de vous dire plus sur les 2 livreurs de pain écrasés par un mini car hier matin à Koutal.

Les deux conducteurs de Jakarta et vendeurs de poissons étaient venus à Kaolack pour s'approvisionner en poisson et retourner exercer leur commerce dans les villages avec leurs motocyclettes.

C'est sur la route à hauteur de Koutal que Babacar Diallo (Ndramé Escale) et Abdou Karim Thiam (Keur Madiabel) ont péri dans un violent choc avec le véhicule ainsi que leurs motos. Le chauffeur du mini-carte est en détention à la brigade de gendarmerie de Kaolack.



