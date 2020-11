Les impactés du Ter marchent le 18 décembre

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 11:24 | | 0 commentaire(s)|

Selon le journal "L'As", les impactés du Train express régional (Ter) comptent encore battre le macadam le 18 décembre prochain pour exiger de l’Apix, le respect des directives du Chef de l’Etat, à savoir la viabilisation et l’aménagement des sites de recasement, l’érection de passerelles et le paiement des indemnités pour certains.



Cette fois-ci, la gare de Dakar sera le point départ des protestataires.

