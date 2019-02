Les jeunesses du département de Kanel ”chantent” Mamadou Oumar Bocoum pour la réélection de Macky Sall L’idée de vous rendre un vibrant hommage a surgi dans mon esprit. Un hommage de plus, et nous sommes certains que biens d’autres se succéderont. Votre haute et humaine dimension symbolise cette considération que nos pairs et nos parents ont à votre égard.



Le département de Kanel vous doit énormément. Il n’y a pas que le sol qui reconnaîtra vos pas, comme il le fait d’ailleurs pour tous ceux là qui l’ont foulé. Pour certains, Kanel n’entend plus le tempo de leurs talons parce qu’ayant librement choisi d’autres cieux ou ayant tout simplement opté de vivre dans la singularité. Kanel ne regrettera jamais d’avoir vu Mr Bocoum naître, car vous vous battez jour et nuit pour son épanouissement et pour sa dignité. Nos maternités, nos lieux de cultes et nos dernières demeures peuvent bien acquiescer, car, témoins de votre bonté.



Les populations n’ont plus soif, le bétail ne se plaint pas car vous avez toujours l’œil sur le bon fonctionnement de la source d’eau. Mamadou Oumar Bocoum, vous faites de la relève votre cheval de guerre en acceptant d’accompagner moralement, amicalement et financièrement les étudiants et leurs cadets : de la maternelle au secondaire, bref, l’éducation des Kanelois. Par devoir nous prions pour la réussite de tous vos projets.



Votre cursus universitaire dans les années 88 a très tôt titillé votre leadership. Les ‘’quatre vingt huitards’’ ont fait de vous leur chouchou, car vous étiez là pour les combats d’étudiants. Un syndicalisme qui ne vous a nullement empêché de répondre à l’appel de ce millénaire. Mais qui a fait de vous l’élément central de l’appareil étatique.



Votre vie professionnelle est auréolée de réussite partout où vous êtes passé, dit-on, vous avez laissé l’empreinte d’une élégante et belle réussite, de Kaffrine à Dakar, en passant par Mbour et Pikine. Le trésor reconnait les défis les plus grands que vous avez relevés. Aujourd’hui plus que jamais, votre pays a besoin de votre haute expertise et de votre expérience. N’est ce pas, là, les raisons qui ont poussé le Président de la République à vous confier la comptabilité des grands projets. Vos projets dépassent votre Kanel natal, votre grand rôle dans ‘’Kanel émergent’’ en est une parfaite illustration. Je salue l’esprit fin qui pousse les uns et les autres à davantage s’imprégner dans la relance et l’envol de la terre des ancêtres. Je comprends pourquoi à l’occasion de nos échanges, vous faites référence à Thomas Sankara ou aux écrits de Léopold Sédar Senghor. Nous attendons votre appel pour répondre unanimement à ces élections, car, la politique au Fouta, des indépendances à nos jours, a toujours été la chose du troisième ou carrément du quatrième âge. Ce champ a toujours été laissé au labeur des vieux. Une vieille source me l’a confirmé, en me rappelant les tendances d’alors, dirigées par les Moustapha Toure, les Mathiara, entre autres. Certes, l’expérience joue un rôle essentiel, et la sagesse est un des facteurs qui permet de fédérer et de mieux rassembler. Aujourd’hui la jeunesse tape courageusement à la porte des anciens pour reprendre en main les choses de la cité. C’est plus que normal, les écritures saintes nous enseignent dans la sourate ‘’Yassin’’ « qu’à quiconque, nous accordons longue vie, nous faisons baisser sa forme ». La forme est aussi fondamentale que la sagesse dans la politique au sens du grand développement. Je ne vais pas emprunter à Obama son célèbre ‘’YES WE CAN’’, pour dire que vous devez foncer de vous battre pour qu’il y ait un leadership nouveau. Pour qu’enfin, nous ayons des dirigeants de vive vie et non de survie. Le département a besoin de vous Mamadou Oumar Bocoum. Le temps est jeune et l’émergence est une affaire de jeunes. Vive la jeunesse et vive l’alternance générationnelle. L’heure de la politique a sonné, le département de Kanel a besoin de son fils en 2019. Si le Ministre Mamadou Talla vous nomme le catalyseur, moi je préférerais le vainqueur.



