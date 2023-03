Les leaders de l'opposition devraient se rendre au tribunal pour empêcher le procès Sonko-Mame Mbaye Niang : un acte honorable de leur part. Que ces leaders de l’opposition qui veulent empêcher ce procès Sonko-Mame Mbaye Niang se rendent eux directement au tribunal sans attendre leurs soutiens et essaient d’empêcher sa tenue et on les respectera plus. C’est aussi plus honnête vis à vis de ceux qui les suivront.



Le procès de Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang continue de faire couler beaucoup d'encre au Sénégal, alors que l'opinion publique est divisée quant à la culpabilité ou l'innocence des deux accusés. Alors que certaines personnes de l'opposition appellent à l'annulation du procès, d'autres estiment que la justice doit suivre son cours.



Cependant, il y a une chose que les dirigeants de l'opposition pourraient faire pour gagner le respect des gens et montrer leur engagement en faveur de la justice : se rendre directement au tribunal sans attendre leurs soutiens et essayer d'empêcher la tenue du procès.



Cela serait non seulement plus honnête vis à vis de ceux qui les suivent, mais cela montrerait aussi que les leaders de l'opposition sont prêts à faire face aux conséquences de leurs actions. Les gens respectent ceux qui sont prêts à défendre leurs convictions, même si cela signifie qu'ils doivent payer le prix fort.



Il est compréhensible que les dirigeants de l'opposition veuillent soutenir Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang dans leur lutte pour la justice. Mais, en même temps, ils doivent également montrer qu'ils respectent les institutions du pays, y compris le système judiciaire.



En conclusion, si les leaders de l'opposition veulent gagner le respect des gens et montrer leur engagement en faveur de la justice, ils devraient se rendre directement au tribunal sans attendre leurs soutiens et essayer d'empêcher la tenue du procès. Cela serait non seulement plus honnête vis à vis de ceux qui les suivent, mais cela montrerait également qu'ils sont prêts à défendre leurs convictions, même si cela signifie qu'ils doivent payer le prix fort.

