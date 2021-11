Les listes des candidats aux élections territoriales publiées par le Préfet: Yewwi askan wi Pikine dans un dilemme Les listes des candidats aux élections territoriales de la Ville de Pikine ont été publiées hier par le Préfet. Cependant, Yewwi askan wi Pikine est dans un dilemme.

Au total, 6 listes dont Benno Bokk Yakaar conduite par Abdoulaye Thimbo, Wàllu Sénégal dirigé par Cheikh Dieng, Gueum sà Bopp avec Daour Niang Ndiaye, Défar sa Gokh, Ibra Guèye, République des valeurs, Mouhamadou Lamine Guèye et enfin la coalition troisième voie Sam Nikko Jammo Jarin Sénégal dirigée par Alpha Deh.



Toutefois,nous dit "L’As", la liste de Yewwi Askan n’y figure pas alors que la cour d’Appel de Dakar l’avait rétablie jeudi.



Joint au téléphone le Préfet de Pikine a fait savoir qu’il n’a encore reçu aucune notification de la Cour d’appel sur la validation de la liste de Yewwi Askan wi et qu’il a reçu l’information à travers les médias.



