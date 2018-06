Les lutteurs enterrent la hache de guerre après avoir rencontré le Ministre des Sports

Le collectif des lutteurs a été reçu par le ministre des Sports. Gris Bordeaux et compagnie ont enterré la hache de guerre après avoir rencontré le Ministre. Ces derniers avaient mis en place des plans d’action pour revendiquer leur droit.



Selon le ministre des Sports, « la rencontre a permis de discuter avec les lutteurs pour voir comment améliorer le règlement. Les lutteurs n’ont aucun problème avec le gouvernement et le Président Macky Sall, ils avaient des choses qui leur faisaient mal et ils l’ont revendiqué ».











Wiwsport