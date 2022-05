Les maires de Podor adoubent Abdoulaye Daouda Diallo

La mobilisation a été exceptionnelle à Walaldé, le week-end dernier au cours duquel Abdoulaye Daouda Diallo et ses partisans ont battu le rappel des troupes, à quelques semaines des élections législatives du 31 juillet 2022. Le lancement de la radio municipale de Walaldé (RMW) a été une occasion pour Abdoulaye Daouda Diallo et les autres responsables de Benno Bokk Yaakaar (Bby) du département de Podor de sensibiliser les militants en vue de ratisser large en perspective des prochaines joutes électorales. Cette démonstration a été magnifiée par le coordinateur départemental de Bby, par ailleurs maire de la commune de Bokki Dialloubé, révèle L'As.



Ce dernier appelle tout le monde à davantage fidéliser cette union sacrée des militants avec leurs responsables dans le département. Il demande à ses partisans de ne pas dormir sur leurs lauriers et de continuer la sensibilisation jusqu’au jour j, en vue de creuser l’écart avec l’opposition. Sa thèse a été corroborée par les autres responsables politiques, notamment Mamadou Dia président du Conseil départemental, Yéta Sow vice-présidente à l’Assemblée nationale et présidente des femmes du département et Aboubacry Sow, maire de Méri. Le premier estime que le travail abattu par le coordonnateur départemental de Bby est extraordinaire.