Les malfaiteurs toujours en action : SEN’EAU alerte sur des fraudes liées aux compteurs d’eau SEN’EAU met en garde ses clients contre des « personnes malintentionnées » qui se font passer pour des agents de l’entreprise et proposent d’intervenir sur les branchements ou compteurs d’eau, de manière frauduleuse.

Selon le communiqué de l’entreprise émis ce 5 mars 2025, ces agissements visent à réduire illégalement les montants des factures d’eau. Dans un communiqué, SEN’EAU rappelle que « les compteurs d’eau sont sous la responsabilité des abonnés » et que toute manipulation frauduleuse expose les contrevenants à de lourdes sanctions.



En effet, l’article 17 du règlement du service stipule qu’il est « formellement interdit à l’abonné, sous peine de résiliation immédiate de son abonnement et de pénalités, et sans préjudice des poursuites », de procéder aux actes suivants:



• Faire des branchements clandestins, des raccordements ou des orifices d’écoulement sur le tuyau d’amenée de son branchement depuis sa prise sur la canalisation publique jusqu’au compteur

• Modifier les dispositions du compteur, en gêner le fonctionnement ;

• Casser ou abîmer son compteur ;

• Faire sur son branchement toute opération autre que la fermeture ou l’ouverture du robinet d’arrêt après compteur, lorsque celui-ci n’a pas fait l’objet d’une fermeture cachetée.



SEN’EAU invite ainsi ses clients à la vigilance et à signaler toute tentative de fraude aux autorités compétentes.















