Les manœuvres scandaleuses du duo Itoc-Oryx

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 06:31 | | 0 commentaire(s)|

Depuis que Locafrique est entrée dans le capital de la Sar et que son premier acte a été d'instaurer la transparence dans la gestion de cette société, elle est visée par des manœuvres des plus malsaines.



A la manette, on retrouve Itoc et Oryx. Ces deux fournisseurs, mis en cause par des rapports sur des faits graves, tentent par tous les moyens de dénigrer Locafrique et Khadim Ba qui est cité aujourd'hui en exemple pour toute la jeunesse sénégalaise, au même titre que sa sœur Khadija Ba de Dermond oil.













Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos