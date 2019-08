Les ministres de la République en vacances jusqu'en Septembre prochain...Le Pr Macky Sall en congés à partir du 25 Août...

Dakarposte a appris de ses réseaux de renseignements que le gouvernement est en congés jusqu'au mois de Septembre prochain, date de la rentrée ministérielle.



Bien évidemment, ils ne seront pas tous en vacances. Et pour cause? Certains ministres qui occupent des départements névralgique ne vont pas trop s'éloigner du territoire Sénégalais.



"Il n'y a pas de vacance du pouvoir, jamais. Quand on est ministre, on est responsable 24h sur 24 tant qu'on est en charge de son domaine ministériel", glisse un commis de l'Etat avec lequel nous avons taillé une bavette .





De son côté, comme le veut la tradition estivale, le Président Macky Sall sera également en vacance. "Mais, le "patron" ne prendra que 5 jours de congés. Ce sera à partir du 25 Août prochain.J'ignore où il passera ses quelques jours de vacances. Peut-être au Maroc comme l'année dernière?" nous souffle une de nous sources au fait des activités du chef de l'Etat.



