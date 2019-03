Les ministres sommés de rendre tous leurs dossiers au Pm : Voici les 6 personnes avec qui Macky cause

Le Président Macky Sall est appelé à former un nouveau Gouvernement. Mais si l’on se fie à SourceA, le chef de l’Etat, nouvellement, réélu, ne parle plus, depuis sa ‘’retraite’’ au Maroc, qu’à une petite poignée d’Autorités. Il s’agit du directeur général de la Police, du chef d’Etat-major de l’Armée, du Haut commandant de la Gendarmerie nationale, du directeur du Trésor, ainsi que du Secrétaire général de la Présidence de la République. Donc, du gouvernement actuel, seul le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, a la possibilité d’entendre la voix du maître résonner.



De tout ce beau monde, il y en a un agent, qui est le plus sollicité par le chef de l’Etat. Il s’agit du délégué général du Renseignement national, Amiral Farba Sarr, qui fut le plus sollicité et qui faisait la navette Sénégal-Maroc, quasiment, tous les trois jours.



Le chef du Gouvernement a demandé, depuis des lustres, à tous les ministres de lui faire parvenir tous leurs dossiers. Avant que le locataire du Palais ne les rencontre, demain 27 mars, pour leur dire, bye-bye.

