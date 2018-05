"Les moments difficiles" ont "fait réfléchir" Zidane

Zinedine Zidane a annoncé ce jeudi son départ du Real Madrid, en le justifiant notamment par les moments difficiles vécus cette saison, notamment en Liga et en Coupe du Roi.



La victoire historique en Ligue des champions samedi dernier face à Liverpool (3-1), la troisième consécutive, vient clôturer en beauté le passage de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. En deux saisons et demie, le Français n'a toutefois pas vécu que des moments joyeux, notamment cette saison en Liga (3e) et en Coupe du Roi (élimination par Leganés en quarts de finale).



"C’est un club exigeant"

"Je n’oublie pas les moments difficiles, a-t-il avoué en conférence de presse. Les bons moments ne me les font pas oublier. Donc oui, ça te fait réfléchir. Aujourd’hui, c’est le moment. Et je crois que les joueurs ont besoin de ce changement. Ce sont eux qui se bagarrent sur le terrain. C’est un club exigeant. Qu’est-ce que je peux demander de plus à mes joueurs que ce qu’ils ont fait avec moi? C’est difficile."



"Je ne suis pas fatigué d'entraîner"

"Je ne vais pas entraîner d'équipe tout de suite, je ne cherche pas une autre équipe", a-t-il lâché, avant de préciser sa pensée. "Je ne suis pas fatigué d'entraîner, ça fait trois ans. C'est juste une question de timing."











Rmc