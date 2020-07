Les nominations du Conseil des ministres de ce mercredi 08 juillet 2020

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL, a présidé le Conseil des ministres, en visioconférence, le mercredi 08 juillet 2020, à 10 heures.



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



- Monsieur Cheikh GUEYE, Général d’Armée (2ème section), est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie, avec résidence à Ankara, en remplacement de Monsieur Moustapha MBACKE;



- Monsieur Pierre NDIAYE, Ingénieur Statisticien économiste, est nommé Président du Comité Paritaire public - privé des Zones économiques spéciales, en remplacement de Monsieur El Hadji Ndiogou DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;



- Madame Fatimata SYLLA SAKHO dite Badiallo SYLLA, est nommée Présidente du Conseil d’Administration de la Société nationale « Les Chemins de Fer du Sénégal » ;



- Monsieur Alassane BAH, matricule de solde 100 166/Z, est nommé dans les fonctions de Professeur d’Informatique à l’Ecole supérieure Polytechnique de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, à compter du 1er octobre 2019 ;



- Monsieur Chérif Sidy KANE, matricule de solde 104 294/H, est nommé dans les fonctions de Professeur Titulaire d’Economie de Développement à la Faculté des Sciences économiques et de Gestion de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, à compter du 1er octobre 2019.

