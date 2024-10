Les nominations en Conseil des Ministres de ce mercredi 2 octobre 2024

Au titre de la Présidence de la République :



• Monsieur Mamadou Oumar NDIAYE, Journaliste, est nommé Président du Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel, Poste Vacant ;



• Monsieur Mamadou Lamine DIANTE, est nommé Président du Haut Conseil du Dialogue social en remplacement de Madame Innocence NTAP NDIAYE ;



• Monsieur Moustapha DJITTE, Magistrat, matricule de solde n°602 388/E est nommé Directeur général de l’Autorité de Régulation de la Commande publique (ARCOP), en remplacement de Monsieur Saer NIANG.



Au titre de la Primature :



• Monsieur Hatab SANE est nommé Président du Conseil de surveillance de l’Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance (ANRAC) Au titre du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens :



• Monsieur Souleymane GUEYE, Expert en Transport aérien est nommé Directeur des Transports aériens en remplacement de Monsieur Oumar Xassimou Dia ;



• Monsieur Badara DIOP, Ingénieur d’exploitation de l’aviation civile est nommé Directeur des Infrastructures aéroportuaires en remplacement de Monsieur Cheikh DIOUF ;



5 • Monsieur Mandiaye FAYE, Ingénieur des transports est nommé Directeur de la circulation routière et de la mobilité en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moustapha NIANG ;



• Monsieur Abdoul Siléye Fatah BA, Ingénieur des transports, matricule n°627472/L précédemment Chef de la Division du Centre de Contrôle Technique au Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et Aériens, est nommé Directeur des transports Routiers en remplacement de Monsieur Yaya Samba NIANG ;



• Monsieur Yancoba Ben Alfousseyni SONKO, Master QHSE est nommé Président du Conseil d’Orientation du Fonds de Développement des Transports terrestres. Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce :



• Monsieur Babacar SEMBENE, Commissaire aux Enquêtes économiques principal, est nommé Directeur général de l’Agence de Régulation des Marchés au Ministère de l’Industrie et du Commerce, en remplacement de Monsieur Ansoumana SANE ;



• Madame Françoise FAYE, Commissaire aux Enquêtes économiques principal, est nommé Directeur général de l’Agence sénégalaise pour la Propriété industrielle et l’Innovation technologique au Ministère de l’Industrie et du Commerce, en remplacement de Monsieur Makhtar DIA.



• Monsieur Ahmed Tidiane DIA, Commissaire aux Enquêtes économiques principal, est nommé Directeur du Commerce extérieur au Ministère de l’Industrie et du Commerce, en remplacement de Monsieur Ansou BADJI.



• Monsieur Henri Fall CARVALHO, Ingénieur en Industries agricoles et alimentaires, matricule de solde n° 618 880/M, est nommé Directeur des Petites et Moyennes Entreprises au Ministère de l’Industrie et du Commerce, en remplacement de Monsieur Seydina Aboubacar Sadikh NDIAYE.



• Monsieur Issa WADE, Commissaire aux Enquêtes économiques, est nommé Directeur général de l’Organe de Régulation du Système de Récépissé d’Entrepôt au Ministère de l’Industrie et du Commerce, en remplacement de Monsieur Driss Junior DIALLO.



• Ali Fourou BA est nommé PCA du CICES Au titre du Ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions :



• Monsieur Babacar SY, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Directeur de l'Emploi au Ministère du Travail, en remplacement de Modou Fall, appelé à d'autres fonctions. Au titre du Ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public :



6 • Monsieur Salif COLY, Professeur de l’Enseignement secondaire, matricule de solde n° 551.277/Z, est nommé Directeur du Centre national de Formation et d’Action, en remplacement de Monsieur Kalidou SOKOMA, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Ibrahima DIENG, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, matricule de solde n° 515.700/B, précédemment Directeur des Ressources humaines au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est nommé Directeur général de la Fonction publique, en remplacement de Monsieur Amadou Matar CISSE, appelé à d’autres fonctions ;



Au titre du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat :



• Monsieur Gora GAYE, titulaire d’un Diplôme d’Etudes approfondies en Géographie, est nommé Secrétaire général de l’Agence pour la Promotion et le Développement de l’Artisanat (APDA), en remplacement de Monsieur Youssoupha BA, appelé à d’autres fonctions.



• ANSOUMANA SANE, Promoteur touristique est nommé Président du Conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de Promotion touristique



Au titre du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique :



• Monsieur Momar Diongue, Journaliste, titulaire d'une maîtrise en Lettres Modernes, est nommé Directeur de l'Agence de Presse Sénégalaise, en remplacement de Monsieur Thierno Amadou SY ;



• Cheikhouna BEYE, Enseignant-chercheur, Maître de Conférences en Sciences de l'Information et de la Communication, est nommé Président du Conseil d'Administration de la RTS.



Au titre du Ministère de la Santé :



• Monsieur SEGA GUEYE, titulaire d'un Doctorat en Sociologie, est nommé Directeur général de l'Agence sénégalaise de la Couverture Maladie universelle en remplacement de Monsieur Cheikh Tacko DIOP.



Au titre du Ministère de la Justice :



• Monsieur Mbossé SOW, Greffier, est nommé PCA de l'Office national de Recouvrement des Avoirs criminels (ONRAC).



Au titre du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique :



• Monsieur Abdou Salam KANTE, Conducteur de travaux, retraité des armées, est nommé PCS de l’Agence d’assistance à la sécurité de proximité (ASP), en remplacement de Monsieur Hamidou Mbow ;



• Monsieur Cheikh NIANG, Magistrat matricule de solde 600 667/A est nommé Secrétaire général du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en remplacement de Monsieur Alioune Aïdara NIANG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



7 Au titre du Ministère de l'Environnement et de la Transition écologique :



• Monsieur Sadibou DJIBA, Professeur d'Enseignement secondaire en Sciences naturelles, est nommé PCA de l’Agence nationale de la Reforestation et de la Grande muraille verte.



Au titre du Ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires :



• Madame Sokhna Benga, Administrateur des Affaires maritimes, matricule de solde n° 618 080/U, est nommée Président du Conseil de Surveillance de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) au Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de Monsieur Ibrahima CAMARA ;



• Monsieur Bécaye Diop, titulaire d’un MBA en Management, est nommé Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) au Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de Monsieur Massamba Achille Edouard GUEYE ;



• Madame Mbeugué GAYE, Biologiste, est nommée Directeur général de l’Agence nationale des Affaires maritimes (ANAM) au Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de Monsieur Massamba Achille Edouard GUEYE ;



• Monsieur Aliou Bâ, Economiste des Ressources naturelles, Expert en Pêche et Aquaculture, est nommé Président du Conseil de surveillance de l’Agence nationale de l’Aquaculture au Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de Monsieur Killé SAKHO.



Au titre du Ministère des Finances et du Budget :



• Monsieur Idrissa SAMB, Inspecteur principal des Impôts, est nommé Administrateur du Fonds de Garantie Automobile.