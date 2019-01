Les nominations lors du Conseil des ministres du 16 janvier 2019

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 20:47 | | 0 commentaire(s)|



Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :



- Monsieur Amadou Sall DIAL, précédemment Directeur des Petites et Moyennes Industries, est nommé Directeur du Redéploiement industriel, au ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, en remplacement de Monsieur Mamadou Syll KEBE, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Djily Mbaye LO, Sociologue, Expert en Microfinance, précédemment Directeur des Stratégies de Développement industriel est nommé Directeur des Petites et Moyennes Industries au ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, en remplacement de Monsieur Amadou Sall DIAL, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Ibrahima SONKO, Docteur en sciences de l’Environnement, est nommé Directeur des Stratégies de développement industriel, au ministère de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, en remplacement de Monsieur Djily Mbaye LO, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Seydina NDOUR, Sociologue, spécialisé en Politiques publiques et Développement territorial, est nommé Secrétaire permanent du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), en remplacement de Madame Gnilane NDIAYE ;



- Madame Gnilane NDIAYE, Spécialiste en Gestion de programmes publics, est nommée Secrétaire permanent d l’Observatoire nationale sur l’Investissement (ONI) ;



- Monsieur Malick KONE, Secrétaire d’Administration, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Podor, en remplacement de Monsieur Adama CAMARA, appelé à d’autres fonctions ;



- Monsieur Amadou BA, Secrétaire d’Administration, précédemment en service à la Direction générale de l’Administration territoriale, est nommé Adjoint au Préfet du Département de Birkelane, en remplacement de Monsieur Boubacar WADE, appelé à, d’autres fonctions ;







Le Secrétaire général du Gouvernement,

Porte-parole



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos