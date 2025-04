Les pays africains invités à faire de la diplomatie culinaire un facteur de développement

L’ambassadrice du Ghana au Sénégal, Emma Henewah Mensah, a invité les pays africains, vendredi 18 avril, à Dakar, à intégrer la diplomatie culinaire dans leur stratégie de développement économique.



‘’En intégrant le tourisme gastronomique dans nos stratégies de développement, nous pourrons non seulement promouvoir nos produits locaux mais aussi encourager des pratiques agricoles durables’’, a-t-elle dit à l’ouverture de la septième édition du CMD Food Tour 2025.



‘’Explorez les traditions culinaires mondiales ; l’entrepreneuriat et l’innovation agricole’’ est le thème de cet évènement auquel sont représentés le Bénin, le Ghana, la Namibie, le Nigeria et le Sénégal.



Emma Henewah Mensah est d’avis que l’innovation est quelque chose de ‘’crucial’’ pour transformer les produits africains, selon les normes internationales.



Il est possible, à l’aide de la diplomatie culinaire, ou tourisme gastronomique, d’inciter ‘’les agriculteurs africains à cultiver des produits de qualité adaptés à la demande croissante du marché international’’, en créant en même temps des opportunités pour les jeunes, les femmes et les communautés rurales, a-t-elle dit.



