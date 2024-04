Les pays de l’UEMOA mobilisent 1590,82 milliards FCfa sur le marché financier, au premier trimestre 2024

Cette structure souligne que la durée de vie moyenne à l’émission s’élève à 1,59 milliard de FCFA.



Par ordre croissant, le volume le plus important est réalisé par la Côte d’Ivoire avec 674,55 milliards de FCFA. Ce pays est suivi respectivement par le Togo (256,22 milliards), le Sénégal (198,05 milliards), le Mali (194,51 milliards), le Burkina Faso (162,35 milliards), la Guinée Bissau (54,66 milliards) et le Bénin (50,47 milliards).



La répartition du volume mobilisé par maturité est 547 milliards pour les 12 mois, 365 milliards pour les emprunts de 3 ans, 227 milliards pour ceux de 6 mois, 234 milliards pour ceux de 3 mois.



Le reste des maturités se retrouve avec moins de 65 milliards. C’est ainsi que le volume mobilisé pour 11 mois est de 60 milliards, celui de 10 mois 54 milliards, celui de 5 ans 46 milliards, celui de 14 mois 32 milliards, celui de 10 ans 24 milliards et enfin celui de 2 ans 2 milliards.



Quid du service de la dette de l’UEMOA à fin mars 2024? A ce niveau, UMOA-Titres note dans sa publication que le principal se situe à 2 494 milliards de FCFA et les intérêts à 576 milliards de FCFA.



Oumar Nourou

Le volume total mobilisé par les pays de l’UEMOA (sauf le Niger), au premier trimestre 2024, sur le marché primaire des titres publics de l’UEMOA, s’est élevé à 1 590,82 milliards FCfa, selon la publication "Statistiques du marché des titres publics", éditée par UMOA-Titres.Source : https://www.lejecos.com/Les-pays-de-l-UEMOA-mobili...