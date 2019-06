Les piques du colonel Kébé à Idrissa Seck: «Un parti d’opposition s’oppose, mais ne reste pas là à faire comme si de rien n’était»

Démissionnaire de Rewmi, l’ancien patron de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa), le colonel Abdourahim Kébé, dit enfin les raisons qui l’ont poussé à quitter le parti d’Idrissa Seck.



« Je veux un parti d’opposition. Un parti qui s’oppose, car l’opposition doit s’opposer et le gouvernement gouverner. Mais on ne peut pas être de l’opposition et rester là à faire comme si de rien n’était. Et parfois même, les responsables du parti restent sans aucune information sur ce qui se passe », a déclaré le colonel Kébé qui prenait part à la mobilisation de la plateforme «Aar Li Nu Bokk»de la section de Saint-Louis…



A ceux qui prédisent qu’il va militer dans le camp présidentiel, il rétorque : « je dis clairement que je ne partirai pas dans la mouvance présidentielle comme le prétendent certains. Je reste dans l’opposition, pour plus cohérence dans ma démarche et dans les prochains jours, vous serez clairement édifiés sur ma décision ».

