Les précisions du Procureur de la République Serigne Bassirou Guèye sur les affaires Adama Gaye (l'article 80 du Code pénal et pour offense au chef de l'État ) et Guy Marius Sagna ( Fausse Alerte au terrorisme )

Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2019 à 20:10 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos