Les premiers mots du nouveau Premier Ministre

Me Sidiki Kaba n’a pas tardé à se prononcer sur sa nomination. Sur les antennes de la RTS, le tout nouveau Premier ministre a tenu à remercier le président de la République pour sa confiance. « Je remercie son Excellence d’avoir porté sur ma modeste personne, son choix pour devenir le Premier ministre du Sénégal », a-t-il dit d’entrée. Le successeur d’Amadou Bâ à la Primature, fait savoir que « c’est une confiance renouvelée ».



La preuve, il a cité les différents ministères qu’il a dirigés, des ministères de souveraineté. « Parce qu’il a eu à me nommer aux ministères régaliens : ministre de la Justice, ministre des Forces Armées, ministre des Affaires Etrangères, ministre de l’Intérieur ».



Dans sa nouvelle fonction de PM, l’avocat promet de ne ménager aucun effort pour la réussite de sa mission et l’atteinte des objectifs assignés par le président de la République. « Aujourd’hui Premier ministre du Sénégal, je voudrais aborder ce grand privilège qui m’est fait, avec un esprit de responsabilité, d’ouverture et d’apaisement. Je suis dans la position qui me permet de dire que je serai encore plus engagé à servir mon pays, en ne ménageant aucun effort », a indiqué le nouveau Premier ministre.