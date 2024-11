Les professionnels du Tourisme&Hôtellerie, saluent la mémoire de Moustapha Bâ

Mamadou Racine Sy, président de la Fédération des organisations du tourisme et de l’hôtellerie au Sénégal (FOPITS), par ailleurs premier vice président du Conseil national du patronat (CNP) et l'ensemble des acteurs, expriment leur profonde tristesse suite au décès de leur ami et frère Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget.



L’homme était un orfèvre des finances publiques, connu pour son humilité et sa générosité dans le partage de son savoir.



Le président Racine Sy a salué la disponibilité du défunt et ses qualités humaines et professionnelles exceptionnelles, qui ont contribué à atténuer fortement les effets collatéraux du Covid dans le secteur du tourisme- hôtellerie.



L’ensemble des professionnels du tourisme du Sénégal s’inclinent avec respect devant sa mémoire et présentent leurs condoléances émues à son épouse Mme Bâ Yacine Sall, à sa famille et à ses proches.

Que Dieu l’agrée en Son Paradis éternel.