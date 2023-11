Les propos de Maniang Faye, ancien Maire de Louga : Quel candidat pour BBY ?

Benno a-t-il un candidat caché ou opte-t-il pour une candidature multiple ?



Macky Sall a-t-il dit son dernier mot ?



Va-t-on vers une candidature surprise ou un report de l’élection présidentielle de 2024 ?



Pour la première fois de l’histoire du Sénégal, nous allons vers des élections sans le Président sortant. Un contexte extrêmement difficile pour le candidat choisi, qui tarde à démarrer à l’allumage, à 3 mois de l’élection. Aux deux dernières élections (Locales et Législatives), le BENNO a fortement régressé. En plus de cela, plus d’une dizaine de candidats nés des flancs de la coalition, en plus des responsables de 1er plan qui sont restés, mais s’attaquent constamment au candidat, la plus grande menace vient des responsables qui sont dans un ni oui non complètement amorphe.



Ces candidats issus de BBY ont beaucoup de difficultés pour offrir un discours convaincant, parce qu’ayant partagé les 12 ans avec Macky Sall, mais ils ont eu le mérite de dire non parce qu’ils ne sont d’accord et c’est très important en politique, de savoir prendre ses responsabilités et de les assumer au moment où l’opposition s’organise de plus en plus, pour intensifier la lutte. Le temps est ent rain de jouer contre le candidat Amadou Bâ.



Pour l’histoire des élections présidentielles au Sénégal, tous les chefs d’Etat ont eu le temps de se préparer pendant plusieurs années : pour Senghor, il a eu l’avantage d’être le père de la nation. Abdou Diouf a capitalisé une décennie de Primature et il s’y ajoute le fait de profiter de l’article 35, qui a fait qu’il ait occupé le fauteuil pendant deux ans, avant d’aller à des élections. Pour le Président Wade, il a capitalisé 25 ans d’opposition et a participé à plusieurs gouvernements de majorité présidentielle élargie, à cela s’ajoutent les conséquences des ajustements structurels qui ne profitaient guère au régime socialiste.



Pour Macky Sall, il a accompagné Wade pendant les années de braise et dirigé la CIS. Wade arrivé au pouvoir, Macky Sall a occupé des postes stratégiques plusieurs années, la Primature du 21 Avril 2004 au 19 Juin 2007 et la présidence de l’Assemblée nationale, avant de quitter en 2008. De 2008 à 2012, le nouveau opposant a fait le tour du Sénégal et lancé la conquête de la diaspora pendant 4 bonnes années.



Aujourd’hui, Amadou Bâ, avec beaucoup moins d’expérience politique, choisi à 4 mois des élections, est dans une situation inédite. Cela exige de lui une affirmation forte de son identité et d'adopter un discours qui s’attaque aux véritables problèmes des Sénégalais : émigration clandestine, chômage des jeunes le bouillonnement du front social.



Malheureusement, le candidat Amadou Bâ semble marcher sur des œufs, au moment où il devrait rassurer les Sénégalais, en montrant sa capacité à offrir un mieux vivre .Le discours de la continuité n’emballe pas, il faut s’attaquer directement aux véritables maux dont souffrent les Sénégalais, parce qu’une œuvre humaine est toujours perfectible. Aujourd’hui, nous sommes dans un contexte où la presse du Palais, très agressive, travaille comme si le Président n’avait pas dit son dernier mot.



Le 1er Ministre semble se fragiliser en surfant sur le mentorat du Président Macky Sall, au lieu de s’assumer et s’affirmer.



Avec des velléités de report des élections présidentielles, avec des discours qui reviennent de façon récurrente et itérative : un deuxième dialogue, des discussions sur le processus électoral, l’organisation d’élections inclusives, etc. Amadou Bâ doit courageusement sortir de sa zone de confort, et rencontrer les Sénégalais des profondeurs.



Pour parler particulièrement de notre département, Louga, on est arrivé à se poser la question de savoir où sont passés les responsables, est-ce qu’ils ont un calendrier différent du calendrier que les Sénégalais connaissent.