Les quelques militants de Mamour CISSE refusent de rallier le "Macky" Le dernier directeur de Cabinet de Me Abdoulaye WADE n’ira pas rejoindre la mouvance présidentielle avec tous les militants de son parti.





Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019

En effet, des voix se sont élevées à Saint-Louis pour dénoncer ce nouveau positionnement de Mamour CISSE assimilé à une transhumance. Ces responsables du Parti pour le socialisme et la démocratie (PSD/Jant bi) de la vieille ville, indiquent qu’ils vont rester dans l’opposition.



Mieux, Mamadou BADIANE et Cie renseignent être disposés à prêter main forte à celle-ci pour « dégager Macky SALL et son régime ».



La semaine dernière, Mamour CISSE a révélé avoir été malade. Et, Macky SALL l’a si bien traité qu’il entend le soutenir à la prochaine présidentielle. « J’ai été dans l’épreuve, le Président Macky SALL m’a soutenu. Lui s’apprête à aller à l’épreuve certes moins dramatique que celle que j’ai vécue et qui est celle du verdict des urnes. Il aura mon total soutien», a déclaré le secrétaire général du PSD/Jant bi. (WALFNet)















