Les raisons non encore exposées : Cheikh Oumar Diagne interpellé par la DIC Après les événements du 16 mars, Cheikh Oumar Diagne vient d’être interpellé par la Division des investigations criminelles.

Dans un post sur les réseaux sociaux, Cheikh Oumar Diagne, leader du parti du Rassemblement pour la Vérité (RV), annonce avoir reçu la visite des éléments de la Division des investigations criminelles (Dic), l’invitant à les suivre.



« Je viens de recevoir la DIC chez moi pour les suivre. J’y vais, restez forts », a écrit le concerné sur sa page Facebook, ce dimanche 19 mars 2023.



emedia.sn qui partage l’info relève que récemment élargi de prison, l’ex-membre de And Samm Jikko Yi a animé une conférence de presse sur les événements de jeudi dernier, marqués par des violences nées du procès Sonko / Mbaye Niang.



Au chevet du député Guy Marius Sagna, gazé par la police, il avait déploré l’attitude des forces de l’ordre.



« Mon intime conviction est qu’il faut faire un prélèvement sur PROS et mettre sous scellé les habits qu’il portait hier. Analyser pour dissiper ou trouver est un Must. Un gang de voyous n’a pas de limite dans la bêtise », a-t-il déclaré sur l’état de santé du leader de Pastef / Les Patriotes, Ousmane Sonko, qui aurait été aspergé "d’une substance inconnue".



