Les ravages de la pandémie: Quatre femmes enceintes emportées par la Covid-19 Le fait de dire aux femmes en état de grossesse de se faire vacciner nécessairement confirme le drame que son en trin de vivre ces dernières en cette pandémie de Coid-19, qui ne fait plus de différence entre ses cibles.

En effet, quatre (4) femmes enceintes ont été tuées par cette pandémie qui ne fait plus de distinction entre ses victimes. Tout le monde peut y passer désormais, du fœtus aux vieilles personnes, en passant par les nouveaux nés et les adolescents.



Dans le lot des contaminations, dix neuf (19) femmes enceintes et deux (2) femmes allaitantes sont dedans.



Toutes les grossesses étaient au troisième trimestre.

