Les recettes de la Douane en hausse de 32 milliards

Les recettes de la Douane ont augmentée en 2018, atteignant 681 043 000 000 F Cfa, soit une augmentation de 32 milliards. La révélation a été faite hier par le Directeur général Oumar Diallo. Qui ajoute que les recettes mobilisées font 95,86% de l’objectif visé.



En outre, Oumar Diallo a fait savoir que durant l’année écoulée, ses hommes ont saisi des marchandises frauduleuses d’une valeur globale 51 milliards de Fcfa, avec des pénalités de plus de 8 milliards de F Cfa.



Le Directeur général se prononçait, hier, en marge de l’ouverture de l’édition 2018 de la Journée internationale de la Douane, sur le thème « Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises ».













