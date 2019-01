Les recherches ont repris pour tenter de localiser l'avion d'Emiliano Sala

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Janvier 2019 à 11:45 | | 0 commentaire(s)|

Les recherches ont repris ce mercredi matin au-dessus de la Manche pour tenter de retrouver l’avion de tourisme porté disparu lundi soir avec à son bord le footballeur italo-argentin Emiliano Sala, a annoncé la police de Guernesey. “Nous avons repris nos recherches. Deux avions décollent et vont survoler une zone ciblée où nous pensons que la probabilité de trouver quelque chose est la plus élevée”, précise-t-elle sur son compte Twitter. Cette zone de recherches a été déterminée à partir des courants et de la météo observées depuis la disparition de l’avion.



Le petit avion de tourisme parti de Nantes devait rejoindre Cardiff, la capitale du pays de Galles, où l’attaquant du FC Nantes, auteur de douze buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, a été transféré cet hiver. Le contact a été perdu lundi soir. Les recherches, coordonnées par la police de l’île anglo-normande de Guernesey, ont été engagées dès lundi soir. Elles avaient été suspendues pour la nuit.



“Nous n’avons trouvé aucun signe des gens qui se trouvaient à bord. S’ils ont amerri, leurs chances de survie, à ce stade, sont malheureusement minimes”, indiquait la police de Guernesey mardi en fin de journée.



Le journal argentin Clarin a publié un message vocal qu’Emiliano Sala aurait envoyé à ses amis lorsqu’il se trouvait à bord de l’appareil. “Nous sommes dans l’avion et on dirait qu’il est sur le point de tomber en morceaux”, dit le footballeur dans l’enregistrement dont le journal Clarin précise qu’il a été authentifié par son père, Horacio Sala.

















Michael Holden avec Walter Bianchi à Buenos Aires et le Service France; Henri-Pierre André pour le service français.

7sur7.be

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos