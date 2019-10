«Les records viennent naturellement», dixit Cristiano Ronaldo après son 700e but Cristiano Ronaldo a inscrit hier le 700e but en carrière contre l’Ukraine dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Le joueur de 34 ans a marqué plus de buts en carrière que tout autre joueur actif dans le football professionnel.

Grâce à ce nouveau record, Ronaldo a rejoint un groupe de joueurs d’élite qui ont marqué au moins 700 buts en carrière, dont les légendes brésiliennes Romario et Pelé, et l’Allemand Gerd Muller, entre autres.



Si pour certains, les records demeurent un rêve, Cristiano Ronaldo affirme qu’il n’est pas obsédé par cela. Selon le Portugais, ils viennent naturellement.



«Tout le monde ne peut pas atteindre ce chiffre. Merci à mes coéquipiers, collègues et entraîneurs qui m’ont aidé à devenir le joueur que je suis. Je suis déçu que nous n’ayons pas gagné, mais fier de l’équipe», a-t-il confié aux journalistes après la rencontre.



S’exprimant sur son exploit personnel, Ronaldo a déclaré : «Combien de records ai-je ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je dois profiter de ce moment et remercier ceux qui m’ont aidé à atteindre cette étape impressionnante…Les records viennent naturellement, je ne les cherche pas, les records me cherchent ! Sans avoir une obsession, ils viennent naturellement».



