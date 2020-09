Les religieux ensemble contre la COVID-19 : «C’est un grave péché que de cacher sa maladie à sa communauté», dit Imam Moustapha Guèye Imam Moustapha Guèye a ainsi soutenu : «Un musulman doit avoir de l’empathie pour son prochain, victime de malheur, que ce soit son voisin, son proche ou son parent. Il ne doit pas minimiser son prochain. Le Prophète (PSL) l’a interdit, Dieu n’accepte pas que l'on minimise un être humain. Le malade aussi ne doit pas cacher sa maladie à sa communauté. C’est un grave péché pour un malade que de cacher sa maladie à sa communauté». Pour Abbé Alain Atapa , «Nous devons soutenir et aider l’autre»

«Les attitudes stigmatisantes peuvent nuire à la cohésion sociale et provoquer un éventuel isolement social des groupes stigmatisés. Cela pourrait contribuer à une diffusion large du virus. Car, cela peut, dans une certaine mesure, pousser la communauté à cacher la maladie pour éviter la discrimination, empêcher la communauté de se faire soigner immédiatement, l’empêcher d’adopter les comportements propices à la bonne santé. Les conséquences se traduisent par des problèmes de santé plus graves et par des difficultés à endiguer une épidémie», a-t-il ajouté.



Abbé Alain Atapa : «Nous devons soutenir et aider l’autre»



Lui emboitant le pas, Abbé Alain Atapa, représentant de l'Archevêque de Dakar, a martelé qu’«il faut que nous puissions être charitables. Et être charitable, ce n'est pas seulement donner du pain, de l'eau à telle ou telle personne.



Mais c’est plutôt comment faire pour nous protéger nous mêmes et protéger celui qui est là et qui vit avec nous. Car, nous nous sommes le gardien de notre propre frère».



De son avis, «surtout dans notre pays, le Sénégal, comme on le dit, les gens se fréquentent, le ressenti est important pour nous de pouvoir vivre ensemble, de ne pas stigmatiser, ne pas sortir quelqu’un de notre cœur, de notre famille, de notre quartier, de notre travail. Bien au contraire, nous devons soutenir et aider l’autre. Et comme le dit Saint-Jean de Lacroix, au soir de notre vie, nous serons jugés par amour. Dieu voit la sincérité de notre coeur. Et c'est ce qu'il attend de nous».

