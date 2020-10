Les réseaux câblodiffuseurs accusent: L’arrêt de leurs activités, une des causes de cette migration clandestine qui a tué Abdoulaye Hanne et d’autres jeunes Larmes, questions et commentaires gravitent toujours autour de ces nouvelles alarmantes du rebond de la migration clandestine. Pour les jeunes qui gagnaient leur vie sur le raccordement (légal ou clandestin), les réseaux câblodiffuseurs, c’est la décision de leur interdire cette pratique et même l’emprisonnement de certains d’entre eux, qui les ont poussés au désespoir: en atteste le décès en mer de Abdoulaye Hanne.

Lundi 26 Octobre 2020

Sans détour, la mère d’Abdoulaye Hanne, elle, accuse le gouvernement d’être responsable de sa mort. « Cela, je ne le pardonnerai jamais à Macky Sall et son gouvernement ».



Elle clame avoir tout fait pour la victoire de l’actuel président quand il faisait face à Abdoulaye Wade, mais avec la mort de son soutien de famille, elle digère mal cette politique qui a conduit son fils au chômage.



Un autre de ses proches qui avait lui aussi partagé la même cellule que lui en prison, explique aussi combien il est touché par cette nouvelle. Il projette ainsi avec une délégation, d’aller exprimer à la famille du défunt sa solidarité et sa compassion.



