Les services du FMI concluent leur visite au Sénégal Washington, le 7 septembre 2023 - Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par M. Edward Gemayel, a effectué une mission au Sénégal du 31 août au 7 septembre 2023, pour évaluer la situation économique du pays, mettre à jour les prévisions de croissance et de budget, ainsi que discuter du projet de budget pour l'année 2024.



Lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de la mission, M. Gemayel a partagé les principales conclusions de l'équipe du FMI concernant l'état actuel de l'économie sénégalaise.



Impact de la situation sociopolitique sur l'économie :



M. Gemayel a souligné que la situation sociopolitique tendue au Sénégal, a eu un impact significatif sur l'activité économique au cours du premier semestre de 2023. En conséquence, les prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) ont été révisées à la baisse, passant de 5,3 % à 4,1 %. De plus, bien que l'inflation en glissement annuel ait atteint 5,7 % en juillet, de nouvelles pressions inflationnistes, en particulier sur les produits alimentaires de base tels que le riz, les oignons et le sucre, ont été observées récemment. Les prévisions pour l'inflation moyenne en 2023 ont ainsi été révisées à la hausse, passant de 5 % à 6,1 %.



Conditions financières et exécution budgétaire :



Les conditions financières sur le marché régional sont demeurées tendues, ce qui souligne la nécessité de maintenir la stabilité économique dans un environnement complexe. L'exécution du budget jusqu'à la fin du mois de juin, a été globalement conforme aux objectifs du programme, mais il est clair que des efforts supplémentaires seront nécessaires en matière de mobilisation des recettes pour atteindre les objectifs budgétaires d'ici la fin de l'année.



Perspectives macroéconomiques à moyen terme :



Malgré le retard dans le démarrage de la production d'hydrocarbures, les perspectives macroéconomiques du Sénégal restent favorables. En 2024, la croissance du PIB réel devrait connaître une forte hausse, atteignant 8,8 %, principalement en raison du début de la production de pétrole et de gaz. En dehors du secteur des hydrocarbures, la croissance devrait également repartir à la hausse, avec une prévision de 6 %.



Les autorités sénégalaises sont déterminées à maintenir des politiques d'assainissement budgétaire pour renforcer les réserves budgétaires et réduire les vulnérabilités croissantes de la dette publique. À cet égard, le projet de budget 2024 prévoit un déficit budgétaire de 3,9 % du PIB. Les autorités sont également encouragées à rationaliser les exonérations fiscales et à mettre en œuvre rapidement la stratégie des recettes à moyen terme (SRMT). Par ailleurs, il est crucial de prendre des mesures pour éliminer progressivement les subventions à l'énergie, conformément à la feuille de route adoptée en janvier dernier (1 % du PIB en 2024).



Réformes dans le cadre du programme de la FRD :



La mission du FMI a salué les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de réforme convenues dans le cadre du programme soutenu par la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD). Ces réformes comprennent notamment l'intégration des considérations climatiques dans la gestion des investissements publics et le renforcement des transports publics écologiques. Les autorités sénégalaises ont également exprimé leur engagement à faire du renforcement de la résilience au changement climatique, un élément central de la stratégie nationale de développement actualisée (PAP3), qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année.



Prochaines étapes :



L'équipe du FMI a exprimé sa gratitude envers les autorités sénégalaises et les autres partenaires pour leur excellente coopération tout au long de la visite, caractérisée par des discussions franches et constructives. Les prochaines étapes incluent les discussions pour la première revue au titre des accords de la Facilité Elargie de Crédit (FEC), du Mécanisme Elargi de Crédit (MEC) et de la Facilité pour la Résilience et la Durabilité (FRD), prévues pour octobre 2023.



Au cours de leur visite, les membres de l'équipe du FMI ont également eu l'occasion de rencontrer d'importants représentants sénégalais, dont le Premier ministre Amadou Bâ, le Ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Bâ, le Directeur national de la BCEAO Ahmadou Al Aminou Lô, ainsi que des hauts fonctionnaires, des partenaires au développement et des représentants des milieux d'affaires et de la société civile. Cette interaction a permis de renforcer les liens entre le Sénégal et le FMI, dans le cadre de leur coopération continue pour soutenir la stabilité et le développement économique du pays.





