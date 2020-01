Les sociétés CEGELEC et VINCI ENERGY lourdement condamnées

La société Structures Métalliques et Pipes, spécialisée dans les Constructions Métalliques pour l'Industrie minière et pétrolière en Afrique de l'Ouest a obtenu gain de cause dans son procès qui l'opposait aux sociétés CEGELEC et Vinci Energy Sénégal. Ces dernières ont été condamnées à lui payer la rondelette somme 266 455 000 FCFA en principal, outre celle de 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnées également aux dépens, les deux sociétés ont été assistées par Me Youssoupha Camara.