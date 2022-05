Les sommes expédiées par les migrants s'élèvent à plus de 395 000 milliards FCfa Les envois de fonds provenant des migrants vers leurs pays d’origine devraient augmenter de 4,2% et s’élever à 630 milliards de dollars en 2022, soit 395640 milliards FCFA. C’est ce qui ressort d’un rapport rendu public par la Banque Mondiale.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Un rapport rendu public par la Banque Mondiale révèle que les envois de fonds provenant des migrants vers leurs pays d’origine devraient augmenter de 4,2% et s’élever à 630 milliards de dollars en 2022, soit 395640 milliards de francs CFA. Selon l’institution internationale, cette hausse fait suite à une reprise économique presque record de 8,6 % en 2021. La même source renseigne que les pays de l’Afrique subsaharienne, d’Afrique du Nord et du Moyen Orient bénéficieront de cette tendance enclenchée depuis 2021.



Toutefois, le rapport précise que les pays qui dépendent des transferts en provenance de Russie connaîtront des baisses importantes. «On s’attend en 2022 à un boom de plus de 20% des envois de fonds vers l’Ukraine, principal pays bénéficiaire des remises migratoires en Europe et Asie centrale. Toutefois, les transferts d’argent des migrants vers de nombreux pays d’Asie centrale, dont la principale source est la Russie, vont probablement chuter de manière spectaculaire. Ces baisses, combinées à la hausse des prix des denrées alimentaires, des engrais et du pétrole, sont susceptibles d’accroître les risques d’insécurité alimentaire et d’exacerber la pauvreté dans bon nombre de ces pays», annonce la Banque mondiale dans son communiqué.



En effet, les remises migratoires vers l’Afrique subsaharienne ont augmenté de 14,1% pour atteindre 49 milliards de dollars en 2021, après une baisse de 8,1% l’année précédente. «La croissance des envois de fonds a bénéficié de la forte activité économique en Europe et aux États-Unis. Les transferts enregistrés vers le Nigéria, le plus grand pays bénéficiaire de la région, ont augmenté de 11,2%, en partie grâce aux politiques visant à canaliser les envois par le biais du système bancaire.



Les pays enregistrant des taux de croissance à deux chiffres sont Cabo Verde (23,3 %), la Gambie (31 %) etle Kenya (20,1 %). Les pays où le volume des remises migratoires en pourcentage du PIB est conséquent sont la Gambie (27 %), le Lesotho (23 %), les Comores (19 %) et Cabo Verde (16 %). En 2022, les remises migratoires devraient augmenter de 7,1%, à la faveur de la poursuite du recours aux canaux officiels au Nigéria et de la hausse des prix des denrées alimentaires», fait remarquer la Banque mondiale.



D’après le communiqué, durant l’exercice précédent, les remises migratoires pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont augmenté de 7,6% en 2021 pour atteindre 61 milliards de dollars. «Les envois de fonds vers les pays en développement de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) ont augmenté de 7,6 % en 2021 pour atteindre 61 milliards de dollars, sous l’effet de fortes hausses vers le Maroc (40 %) et l’Égypte (6,4 %)», ajoute la dernière note d’information de l’institution financière basée à Washington publiée cette semaine.



D’après le rapport, cette progression s’explique par la croissance économique enregistrée dans les pays d’accueil de l’Union européenne, ainsi que par les migrations de transit, qui ont contribué à une hausse des envois vers des pays d’accueil temporaire comme l’Égypte, le Maroc et la Tunisie. Le coût d’envoi de 200 dollars vers la région a diminué au quatrième trimestre 2021, à 6,4 %, contre 6,6 % un an auparavant, précise la même source.



Cette augmentation est très marquée par un record de 40% de hausse de transfert vers le Maroc et de 6,4% vers l’Egypte. «Cette progression s’explique par la croissance économique enregistrée dans les pays d’accueil de l’Union européenne, ainsi que par les migrations de transit, qui ont contribué à une hausse des envois vers des pays d’accueil temporaire comme l’Égypte, le Maroc et la Tunisie», informe le document parcouru par L'As.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook